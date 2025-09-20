Visite express de l’église Église Saint-Salomon et Saint-Grégoire Pithiviers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T12:30:00 – 2025-09-20T13:00:00

Plongez au cœur de l’histoire de Pithiviers en seulement 30 minutes ! Découvrez l’église Saint-Salomon Saint-Grégoire et laissez-vous émerveiller par son clocher monumental. Une visite express idéale pour les curieux et les passionnés d’architecture qui souhaitent explorer le patrimoine local rapidement mais intensément. Histoire, art et secrets du lieu vous attendent lors de ce parcours captivant et accessible à tous.

Église Saint-Salomon et Saint-Grégoire Impasse de l’Eglise, 45300 Pithiviers, France Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire 0238300266 https://www.pithiviers.fr/les-lieux-historiques-de-pithiviers [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 30 50 02 »}] L’église Saint-Salomon, construite à partir de la fin du XIe siècle, a subi plusieurs destructions suivies de reconstructions partielles. C’est aujourd’hui un édifice dont la structure gothique est ornée d’éléments renaissants et classiques. En 1080 a été construite une église par Régnier de Flandre, évêque d’Orléans. Il n’en subsiste aujourd’hui que l’abside devenue chapelle latérale, la croisée qui soutient le clocher et le bras sud du transept servant de sacristie depuis le XVIIe siècle. L’église a brûlé en 1428. Elle a été reconstruite au cours du XVIe siècle, puis mutilée en 1562 par les protestants. Le clocher a brûlé en 1594. L’édifice a été restauré de 1596 à 1660. En 1784-1789, un grand orgue a été créé par Joseph Isnard. L’édifice a évolué au cours du XIXe siècle : en 1853, incendie de la charpente en bois de la flèche et projet de reconstruction par Pierre Adolphe Foulon, en 1855, inauguration de la nouvelle flèche métallique construite par Romuald Dufour, en 1862 rapport sur le mauvais état de la tour et du clocher, et, vers 1870, ajout d’un faux triforium en plâtre et pose de menuiseries néo-gothiques, aux chapelles gauches de la nef.

DTMC / Office de Tourisme du Grand Pithiverais