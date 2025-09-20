Visite express des médaillons de l’internat Lycée Marguerite de Navarre Bourges

Visite express des médaillons de l’internat Lycée Marguerite de Navarre Bourges samedi 20 septembre 2025.

Visite express des médaillons de l’internat Samedi 20 septembre, 11h00 Lycée Marguerite de Navarre Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Visite express des médaillons du lycée Marguerite de Navarre réalisés par Jean Lerat

Samedi 11h

Durée 30 mn

Sans inscription

RDV 50 rue de Vauvert

Lycée Marguerite de Navarre 50 rue de Vauvert, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

Visite express des médaillons du lycée Marguerite de Navarre réalisés par Jean Lerat

Direction Musées Patrimoine Historique ville de Bourges