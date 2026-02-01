Visite Express du Conservatoire Bourges

Visite Express du Conservatoire

34 rue Henri Sellier Bourges Cher

Début : Mardi 2026-02-03 12:30:00

fin : 2026-02-03 13:00:00

2026-02-03

Découverte accompagnée du conservatoire

Le service Musées et Patrimoine historique de la ville de Bourges vous propose une visite express (30 minutes) du Conservatoire à Rayonnement départemental de Bourges, édifié en 2007 par les architectes Ivars et Ballet.

Découvrez lors de cette visite, les particularités de ce bâtiment labellisé Architecture contemporaine remarquable en 2024.

La visite sera agrémentée de surprises musicales. .

34 rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60

Accompanied discovery of the conservatory

