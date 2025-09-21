Visite express Musée du Berry Bourges
Visite express Musée du Berry Bourges dimanche 21 septembre 2025.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00
Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00
Visite express de la cour de l’Hôtel Cujas
Dimanche à 14h et 15h
RDV 4 rue des Arènes
Sans inscription
Musée du Berry 4 Rue des Arènes, 18000 Bourges, France Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 0248578115 https://www.bourges.fr/site/musee-berry L’hôtel, qui porte couramment le nom du jurisconsulte Jacques Cujas (propriétaire en 1585), fut construit pour Durand Salvi, marchand italien installé à Bourges, peut-être par le maître maçon Guillaume Pelvoysin.
Direction Musées Patrimoine Historique, ville de Bourges