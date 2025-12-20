[Visite Expresso] La Maison Miffant l’emplacement, les fouilles, les restaurations

Devant 5 Rue d’Écosse Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 12:30:00

fin : 2026-02-06 13:30:00

Date(s) :

2026-02-06

Chaque premier vendredi du mois, plongez dans un moment clé de l’histoire de la ville lors de votre pause-déjeuner.

Après cette visite éclair (30 minutes), prolongez la discussion autour d’un thé ou d’un café offert sur place. .

Devant 5 Rue d’Écosse Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Visite Expresso] La Maison Miffant l’emplacement, les fouilles, les restaurations

L’événement [Visite Expresso] La Maison Miffant l’emplacement, les fouilles, les restaurations Dieppe a été mis à jour le 2025-12-20 par Seine-Maritime Attractivité