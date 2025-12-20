[Visite Expresso] La Maison Miffant l’emplacement, les fouilles, les restaurations, Dieppe
Devant 5 Rue d’Écosse Dieppe Seine-Maritime
Début : 2026-02-06 12:30:00
fin : 2026-02-06 13:30:00
2026-02-06
Chaque premier vendredi du mois, plongez dans un moment clé de l’histoire de la ville lors de votre pause-déjeuner.
Après cette visite éclair (30 minutes), prolongez la discussion autour d’un thé ou d’un café offert sur place. .
