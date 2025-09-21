Visite extérieur du château de Retournay Moulin et château de Retournay Marnes

Visite extérieur du château de Retournay Moulin et château de Retournay Marnes dimanche 21 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation. En continu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visite guidée des extérieurs du château de Retournay

Avec les propriétaires

Les propriétaires vous accueillent pour une visite guidée des extérieurs du château de Retournay, l’occasion d’en découvrir l’histoire, l’architecture et les secrets transmis de génération en génération.

Moulin et château de Retournay 1 Retournay, 79600 Marnes Marnes 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

© Geneviève Herber