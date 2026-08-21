Visite extérieure – Château de Kermenguy et colombier, Château de Kermenguy, Cléder

Informations pratiques

Visite extérieure – Château de Kermenguy et colombier 19 et 20 septembre Château de Kermenguy Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Ouverture et visite extérieure libre ou guidée. Animations prévues.

Château de Kermenguy 1 château de Kermenguy 29233 Cléder Cléder 29233 Finistère Bretagne 0668328580 http://https:\www.kermenguy.fr https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00005455

Ouverture et visite extérieure libre ou guidée. Animations prévues.

©Charles de Kermenguy