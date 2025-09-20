Visite extérieure de la maison natale de Monseigneur Peyramale Mairie de Momères Momères

Visite extérieure de la maison natale de Monseigneur Peyramale 20 et 21 septembre Mairie de Momères Hautes-Pyrénées

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

De la maison Peyramale à la mairie : Une histoire en plusieurs actes

Entrez dans l’histoire de la mairie de Momères, un lieu qui a connu plusieurs vies. Maison natale de Mgr Peyramale figure majeure des Apparitions de Lourdes, le bâtiment d’architecture bigourdane classique a successsivement accueilli des médecins et des militaires qui ont tous laissé leur empreinte.

Cette visite vous propose de découvrir cette demeure d’exception, à travers son architecture extérieure à son vestibule, pour imaginer le quotidien de ceux qui l’ont habitée.

Mairie de Momères 8 Rue du Moulin, 65360 Momères Momères 65360 Hautes-Pyrénées Occitanie Mairie, demeure précédemment occupée par des personnalités religieuses (Mgr Peyramale), civiles et militaires.

© AM Mailhes Chavanon