jauge limitée. Un oriflamme indiquera devant les escaliers le point de rv de la visite

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Suivez avec le guide, un parcours extérieur du Centre de la mer pour comprendre ses évolutions en lien avec les extensions passées et à venir, et remontez même à l’époque de l’ancien casino en découvrant un élément historique.

Tout public. Jauge limitée. Rendez-vous devant les escaliers de l’entrée principale.

Sur réservation via uniquement la billetterie en ligne (bloc saison culturelle)

En partenariat avec le Service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Boulogne-sur-Mer

Nausicaa