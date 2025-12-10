Visite façon Urbex au Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre

Visite façon Urbex au Château de Fayolle

Sur réservation

Accompagnés du propriétaire ou d’un membre de l’équipe, explorez les profondeurs du château et ses salles laissées en l’état depuis plus d’une décennie… voire depuis plus d’un siècle !

Tarif adulte 25 €

Tarif réduit (Étudiants de -26 ans, personnes en situation de handicap, 14-18 ans (inclus), groupes de +10 personnes) 20 €

Tarif Ambassadeur 15 € .

Route du château Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74 contact@chateau-de-fayolle.com

English : Visite façon Urbex au Château de Fayolle

On reservation

Adult price: 25?

Reduced rate (students under 26, disabled persons, 14-18 (inclusive), groups of 10 or more): 20?

