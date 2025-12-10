Visite façon Urbex au Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre
Visite façon Urbex au Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre dimanche 14 décembre 2025.
Visite façon Urbex au Château de Fayolle
Route du château Tocane-Saint-Apre Dordogne
Sur réservation
Tarif adulte 25 €
Tarif réduit (Étudiants de -26 ans, personnes en situation de handicap, 14-18 ans (inclus), groupes de +10 personnes) 20 €
Tarif Ambassadeur 15 €
Accompagnés du propriétaire ou d’un membre de l’équipe, explorez les profondeurs du château et ses salles laissées en l’état depuis plus d’une décennie… voire depuis plus d’un siècle !
10h30, sur réservation
Route du château Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74 contact@chateau-de-fayolle.com
English : Visite façon Urbex au Château de Fayolle
On reservation
Adult price: 25?
Reduced rate (students under 26, disabled persons, 14-18 (inclusive), groups of 10 or more): 20?
