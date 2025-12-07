Visite façon Urbex

Route du château Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-07 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-27 2025-12-28

Sur réservation

Tarif adulte 25€

Tarif réduit (Étudiants de -26 ans, personnes en situation de handicap, 14-18 ans (inclus), groupes de +10 personnes) 20€

Accompagnés du propriétaire ou d’un membre de l’équipe, explorez les profondeurs du château et ses salles laissées en l’état depuis plus d’une décennie… voire depuis plus d’un siècle !

Route du château Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74 contact@chateau-de-fayolle.com

English : Visite façon Urbex

On reservation

Adult price: 25?

Reduced rate (students under 26, disabled persons, 14-18 (inclusive), groups of 10 or more): 20?

German : Visite façon Urbex

Auf Reservierung

Eintrittspreis für Erwachsene: 25?

Ermäßigter Tarif (Studenten unter 26 Jahren, Menschen mit Behinderungen, 14-18 Jahre (einschließlich), Gruppen ab 10 Personen): 20?

Italiano :

Solo su prenotazione

Prezzo per adulti: 25 €

Tariffa ridotta (studenti sotto i 26 anni, persone con disabilità, ragazzi dai 14 ai 18 anni (compresi), gruppi di 10 o più): 20?

Espanol : Visite façon Urbex

Sólo con reserva

Precio para adultos: 25

Tarifa reducida (estudiantes menores de 26 años, personas con discapacidad, jóvenes de 14 a 18 años (inclusive), grupos de 10 o más personas): 20?

L’événement Visite façon Urbex Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2025-11-20 par Val de Dronne