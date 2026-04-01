Visite familiale à la ferme de Kerguelen Légumes Project Saint-Pol-de-Léon

Visite familiale à la ferme de Kerguelen

Légumes Project Ferme de Kerguelen Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:30:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-14

Une immersion sensorielle et pédagogique au cœur du vivant.

Seul, à deux, entre amis ou en famille, plongez dans une aventure unique à la Ferme de Kerguelen, à Saint-Pol-de-Léon !

Michèle, guide passionnée et cofondatrice du lieu avec son mari Joseph, vous ouvre les portes de leur ferme et de leur maison d’interprétation des légumes, pédagogique et innovante Légumes Project. Ce parcours ludique et éducatif, conçu au cœur de la campagne léonarde, met en lumière les liens profonds entre sol, biodiversité, alimentation et santé.

Immersion à la ferme Kerguelen et ZOOM sur la digestion et le microbiote. Pourquoi dit-on de manger 5 fruits et légumes par jour ?

Ici, on apprend en s’amusant, on goûte, on explore… et on repart avec un regard neuf sur ce qui nous nourrit.

Et pour finir en beauté une surprise gourmande et sensorielle vous attend pour prolonger l’expérience !

Réservation obligatoire par téléphone avec paiement sur place, ou en ligne.

Tous les jours sauf le dimanche et le jeudi 23. .

Légumes Project Ferme de Kerguelen Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 23 73 67 05

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English : Visite familiale à la ferme de Kerguelen

L’événement Visite familiale à la ferme de Kerguelen Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-03-20 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX