Finistère

2025-06-01 14:30:00

2025-06-30

2025-06-01

Kerguelen est une ferme bio et agro écologique de légumes sur 13 hectares qui abrite Légumes Project, la maison d’interprétation des légumes et de l’alimentation visite ludique, culturelle et interactive de l’agriculture et des légumes avec espace sensoriel.

Visite familiale guidée et animée par Michèle tous les jours du lundi au vendredi.

Sur réservation. .

Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne

