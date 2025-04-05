Visite familiale A toi la vie de Château au Château Royal de Blois

6 Place du Château Blois Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04 14:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-04-04

Tout ce que tu as toujours voulu savoir sur la vie des rois et des reines, un guide te le

dévoile en t’ouvrant les portes du château.

Comment vivait-on à la cour du roi ? Que mangeait-on ? Quelles odeurs avait-on ?

Tout cela n’aura plus de secrets pour toi…

Tout ce que tu as toujours voulu savoir sur la vie des rois et des reines, un guide te le

dévoile en t’ouvrant les portes du château.

Comment vivait-on à la cour du roi ? Que mangeait-on ? Quelles odeurs avait-on ?

Tout cela n’aura plus de secrets pour toi… .

6 Place du Château Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 90 33 33 contact@chateaudeblois.fr

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English :

Everything you ever wanted to know about the lives of kings and queens, a guide reveals

you through the doors of the castle.

What was life like at the king’s court? What did they eat? What did they smell like?

You’ll know all about it…

L’événement Visite familiale A toi la vie de Château au Château Royal de Blois Blois a été mis à jour le 2026-03-27 par ADT41