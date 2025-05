Visite familiale « Au fil des squares, entre histoire et détente » – Square des Jacobins Reims, 6 juin 2025 07:00, Reims.

Marne

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-06

2025-06-06

Venez respirer et vous balader en famille dans trois squares dont les noms évoquent tout un pan de l’histoire rémoise Jacobins, Deneux et Cordeliers. À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, découvrez autrement ces squares et monuments du passé, ces jardins de pierre et ces pierres de jardin, dans cette visite mêlant découverte à l’aveugle, pilates et haïku.

À partir de 7 ans. Présence d’un adulte minimum obligatoire. .

Square des Jacobins Rue Hincmar

Reims 51100 Marne Grand Est

English : Visite familiale « Au fil des squares, entre histoire et détente »

Come and take a breather and stroll with your family in three squares whose names evoke a whole part of Rem?s history: Jacobins, Deneux and Cordeliers. As part of the Rendez-vous aux jardins, these squares?

German :

Atmen Sie durch und machen Sie einen Spaziergang mit der ganzen Familie in drei Plätzen, deren Namen ein ganzes Stück der Geschichte von Reims widerspiegeln: Jacobins, Deneux und Cordeliers. Anlässlich des Rendez-vous aux jardins » (Gartenfest) werden diese Plätze in der Nähe von Reims von den?

Italiano :

Venite a respirare l’aria fresca e a passeggiare in famiglia in tre piazze i cui nomi evocano un’intera sezione della storia di Reims: Jacobins, Deneux e Cordeliers. Nell’ambito dell’evento Rendez-vous nei Giardini, queste piazze?

Espanol :

Venga a respirar aire puro y a pasear en familia por tres plazas cuyos nombres evocan toda una parte de la historia de Reims: Jacobinos, Deneux y Cordeliers. En el marco de la Cita en los Jardines, estas plazas?

