Visite familiale Cherbourg aux 1001 facettes Cherbourg-en-Cotentin

Visite familiale Cherbourg aux 1001 facettes Cherbourg-en-Cotentin mercredi 9 juillet 2025.

Visite familiale Cherbourg aux 1001 facettes

Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 15:00:00

fin : 2025-07-09

Date(s) :

2025-07-09

Cherbourg est une ville riche de plus de deux mille ans d’histoire, depuis l’occupation romaine des premiers siècles jusqu’à la ville moderne d’aujourd’hui. Elle fut notamment une place forte des Normands, qui y construisirent un château convoité par de nombreux adversaires. Au XIXe siècle, la cité change de visage et devient un grand port militaire, abritant la plus grande rade artificielle du monde. Puis, au XXe siècle, elle connaît des moments marquants, entre l’épopée transatlantique, la libération de la ville et le tournage des Parapluies de Cherbourg.

Un parcours jalonné d’anecdotes et de lieux secrets pour retracer une histoire fascinante…

Durée 1h30 conseillé à partir de 8 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Le lieu de rendez-vous sera indiqué au moment de la réservation.

Cherbourg est une ville riche de plus de deux mille ans d’histoire, depuis l’occupation romaine des premiers siècles jusqu’à la ville moderne d’aujourd’hui. Elle fut notamment une place forte des Normands, qui y construisirent un château convoité par de nombreux adversaires. Au XIXe siècle, la cité change de visage et devient un grand port militaire, abritant la plus grande rade artificielle du monde. Puis, au XXe siècle, elle connaît des moments marquants, entre l’épopée transatlantique, la libération de la ville et le tournage des Parapluies de Cherbourg.

Un parcours jalonné d’anecdotes et de lieux secrets pour retracer une histoire fascinante…

Durée 1h30 conseillé à partir de 8 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Le lieu de rendez-vous sera indiqué au moment de la réservation. .

Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

English : Visite familiale Cherbourg aux 1001 facettes

Cherbourg has a rich history spanning over two thousand years, from the Roman occupation of the early centuries to the modern town of today. It was a stronghold of the Normans, who built a castle that was coveted by many adversaries. In the 19th century, the city changed its face and became a major military port, housing the largest artificial harbor in the world. Then, in the 20th century, the city experienced a number of defining moments, including the transatlantic epic, the liberation of the town and the filming of Les Parapluies de Cherbourg.

A journey punctuated by anecdotes and secret places to retrace a fascinating history?

Duration 1h30 recommended for ages 8 and up.

Reservations required at the Cotentin Tourist Office.

The meeting point will be indicated at the time of booking.

German :

Cherbourg ist eine Stadt mit einer über zweitausendjährigen Geschichte, die von der römischen Besetzung in den ersten Jahrhunderten bis zur heutigen modernen Stadt reicht. Sie war unter anderem eine Hochburg der Normannen, die dort eine Burg errichteten, die von vielen Gegnern begehrt wurde. Jahrhundert veränderte die Stadt ihr Gesicht und wurde zu einem großen Militärhafen mit der größten künstlichen Reede der Welt. Im 20. Jahrhundert erlebte die Stadt eine Reihe von Höhepunkten, darunter das Transatlantik-Epos, die Befreiung der Stadt und die Dreharbeiten zum Film « Die Regenschirme von Cherbourg ».

Ein Rundgang mit Anekdoten und geheimen Orten, um eine faszinierende Geschichte nachzuvollziehen?

Dauer 1,5 Stunden empfohlen ab 8 Jahren.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Cotentin erforderlich.

Der Treffpunkt wird bei der Buchung angegeben.

Italiano :

Cherbourg ha una storia ricca di oltre duemila anni, dall’occupazione romana dei primi secoli alla città moderna di oggi. In particolare, fu una roccaforte dei Normanni, che qui costruirono un castello ambito da molti avversari. Nel XIX secolo, la città cambiò volto e divenne un importante porto militare, ospitando il più grande porto artificiale del mondo. Poi, nel XX secolo, la città ha vissuto una serie di momenti fondamentali, tra cui l’epopea transatlantica, la liberazione della città e le riprese de Gli ombrelli di Cherbourg.

Questa storia affascinante è costellata di aneddoti e luoghi segreti..

Durata 1h30 consigliato per bambini a partire dagli 8 anni.

Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo del Cotentin.

Il punto d’incontro sarà indicato al momento della prenotazione.

Espanol :

Cherburgo tiene una rica historia que abarca más de dos mil años, desde la ocupación romana de los primeros siglos hasta la ciudad moderna de hoy. En particular, fue plaza fuerte de los normandos, que construyeron aquí un castillo codiciado por muchos adversarios. En el siglo XIX, la ciudad cambió de cara y se convirtió en un importante puerto militar, albergando el mayor puerto artificial del mundo. Después, en el siglo XX, la ciudad vivió momentos decisivos, como la epopeya transatlántica, la liberación de la ciudad y el rodaje de Los paraguas de Cherburgo.

Esta fascinante historia está salpicada de anécdotas y lugares secretos..

Duración 1h30 recomendado a partir de 8 años.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin.

El punto de encuentro se indicará en el momento de la reserva.

L’événement Visite familiale Cherbourg aux 1001 facettes Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-06-26 par OT Cotentin