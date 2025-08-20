Visite guidée Cherbourg aux 1001 facettes Cherbourg-en-Cotentin

Début : 2025-08-20 15:00:00

Cherbourg est une ville riche de plus de deux mille ans d’histoire, depuis l’occupation romaine des premiers siècles jusqu’à la ville moderne d’aujourd’hui. Elle fut notamment une place forte des Normands, qui y construisirent un château convoité par de nombreux adversaires. Au XIXe siècle, la cité change de visage et devient un grand port militaire, abritant la plus grande rade artificielle du monde. Puis, au XXe siècle, elle connaît des moments marquants, entre l’épopée transatlantique, la libération de la ville et le tournage des Parapluies de Cherbourg.

Un parcours jalonné d’anecdotes et de lieux secrets pour retracer une histoire fascinante…

Durée 1h30 conseillé à partir de 8 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Le lieu de rendez-vous sera indiqué au moment de la réservation. .

Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

