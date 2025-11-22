Visite familiale contée « Au pays des contes Contes d’ici et d’ailleurs » Centre du Patrimoine Arménien Valence

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : – – 8 EUR

Début : 2025-11-22 15:00:00

fin : 2025-11-22 15:00:00

2025-11-22

Embarquez pour un voyage poétique et imaginaire dans les espaces du Cpa ! Une balade contée pour petits et grands autour de récits, mythes et légendes.

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com

English :

Embark on a poetic and imaginary journey through the spaces of the Cpa! A storytelling stroll for young and old based on tales, myths and legends.

German :

Begeben Sie sich auf eine poetische und imaginäre Reise durch die Räume des Cpa! Ein Märchenspaziergang für Groß und Klein rund um Erzählungen, Mythen und Legenden.

Italiano :

Intraprendete un viaggio poetico e immaginario attraverso il Cpa! Una passeggiata narrativa per grandi e piccini basata su racconti, miti e leggende.

Espanol :

¡Embárquese en un viaje poético e imaginario a través de la Cpa! Un paseo narrativo para grandes y pequeños basado en cuentos, mitos y leyendas.

