Visite familiale contée « Au pays des contes Contes d’ici et d’ailleurs »

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme
Tarif : – – 8 EUR
Début : 2025-11-22 15:00:00
fin : 2025-11-22 15:00:00
2025-11-22
Embarquez pour un voyage poétique et imaginaire dans les espaces du Cpa ! Une balade contée pour petits et grands autour de récits, mythes et légendes.
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com
English :
Embark on a poetic and imaginary journey through the spaces of the Cpa! A storytelling stroll for young and old based on tales, myths and legends.
German :
Begeben Sie sich auf eine poetische und imaginäre Reise durch die Räume des Cpa! Ein Märchenspaziergang für Groß und Klein rund um Erzählungen, Mythen und Legenden.
Italiano :
Intraprendete un viaggio poetico e immaginario attraverso il Cpa! Una passeggiata narrativa per grandi e piccini basata su racconti, miti e leggende.
Espanol :
¡Embárquese en un viaje poético e imaginario a través de la Cpa! Un paseo narrativo para grandes y pequeños basado en cuentos, mitos y leyendas.
