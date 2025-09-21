Visite familiale de l’Hôtel de ville Hôtel de ville de Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt

Visite familiale de l’Hôtel de ville Dimanche 21 septembre, 14h30 Hôtel de ville de Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine

Gratuit.

Tout en déambulant, parents et enfants, découvriront les secrets de cet édifice.

Hôtel de ville de Boulogne-Billancourt 26 avenue André-Morizet 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Silly-Galliéni Hauts-de-Seine Île-de-France 0155185300 http://boulognebillancourt.com [{« type »: « email », « value »: « resa.musee@mairie-boulogne-billancourt.fr »}] Décidé par le maire communiste André Morizet, créé par l’architecte Tony Garnier et achevé en 1934, ce bâtiment est un chef d’œuvre de l’Art déco et un symbole de l’union des deux villes : Boulogne et Billancourt. M° Marcel Sembat, parking Hôtel de Ville

Visite commentée

©Ville de Boulogne-Billancourt