Visite familiale Les p’tits corsaires de Carteret Barneville-Carteret
mercredi 21 octobre 2026 · Barneville-Carteret
Informations pratiques
Barneville-Carteret
Visite familiale Les p’tits corsaires de Carteret
CARTERET Barneville-Carteret Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 15:00:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Chez les marins, ne gravit pas les échelons qui veut ! Seuls les plus compétents peuvent, grâce à leurs exploits, se faire une place au sein d’un équipage. Avant de devenir un vrai corsaire, il faut d’abord prouver que l’on est un bon mousse. C’est seulement après cela que l’on pourra, comme François Ledos ou François Médard Racine, partir à l’abordage et crier à plein poumon Sus à l’Anglais !
Au programme de cette sortie
– Histoire de Carteret
– Atelier noeuds marins
– Compléter un plan de navire avec sa légende
– S’orienter avec une boussole
– Reconstitution d’une bataille navale
Durée 2h Distance 1.5 km Conseillé à partir de 6 ans.
Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.
Petits et grands sont acteurs de cette visite. L’enfant et l’accompagnateur doivent avoir chacun un billet payant.
Le lieu de rendez-vous sera indiqué après réservation. .
CARTERET Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr
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English : Visite familiale Les p’tits corsaires de Carteret
L’événement Visite familiale Les p’tits corsaires de Carteret Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Cotentin
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