Visite familiale Les p'tits curieux au port de Cherbourg
Cherbourg-en-Cotentin Manche
2025-08-12 10:30:00
2025-08-12
2025-08-12
L’histoire du port de Cherbourg racontée aux enfants Redoutable, Liberty ship, Titanic, Alabama, Soleil Royal… tant de navires ont marqué la riche histoire du port de Cherbourg. A la fois port de commerce, de pêche, de plaisance et militaire, de tout temps ce lieu central de la ville a débordé d’activité. Jouer le long des quais donnera peut-être des idées à nos jeunes capitaines en herbe !
Durée 1h30 conseillé à partir de 6 ans.
Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.
Le lieu de rendez-vous sera indiqué au moment de la réservation. .
+33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr
