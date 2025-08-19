Visite familiale Les p’tits curieux au port de Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin Manche

2025-08-19 10:30:00

2025-08-19

L’histoire du port de Cherbourg racontée aux enfants Redoutable, Liberty ship, Titanic, Alabama, Soleil Royal… tant de navires ont marqué la riche histoire du port de Cherbourg. A la fois port de commerce, de pêche, de plaisance et militaire, de tout temps ce lieu central de la ville a débordé d’activité. Jouer le long des quais donnera peut-être des idées à nos jeunes capitaines en herbe !

Durée 1h30 conseillé à partir de 6 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Le lieu de rendez-vous sera indiqué au moment de la réservation. .

Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

Visite familiale Les p'tits curieux au port de Cherbourg

