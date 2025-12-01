Visite familiale nocturne à la chapelle de l’Annonciade Chapelle de l’Annonciade Martigues

Visite familiale nocturne à la chapelle de l’Annonciade

Jeudi 18 décembre 2025 de 17h30 à 19h. Chapelle de l’Annonciade Boulevard Richaud Martigues Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-18 17:30:00

fin : 2025-12-18 19:00:00

2025-12-18

Visite à la lampe torche de la chapelle de l’Annonciade, pour les petits et les grands. Gratuit, inscription auprès du service Art, Histoire, Archéologie et Archives de la ville de Martigues.Familles

Une autre façon de voir la chapelle plongés dans l’obscurité, les visiteurs et visiteuses découvrent, à la lampe torche, divers points de vue permettant de raconter l’histoire de la chapelle et de ses décorations baroques.



Classée au titre des monuments historiques en 1910, la chapelle est située dans le centre-ville de Martigues (quartier de Jonquières), à l’arrière de l’église St-Genest. Elle a été édifiée au XVIIème siècle pour la confrérie des pénitents blancs.



Il faut découvrir ce fleuron de l’art baroque provençal ! La sobriété de sa façade extérieure tranche avec son éblouissante décoration intérieure plafond peint et ornementé, fresques murales, motifs végétaux peints et sculptés, ornements sculptés et dorés, trompe-l’œil… .

Chapelle de l’Annonciade Boulevard Richaud Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 03 30 contact.aha@ville-martigues.fr

English :

Torchlight visit of the Annonciade chapel, for children and adults. Free, registration with the Art, History and Archaeology Department of the town of Martigues.

German :

Taschenlampenführung durch die Annonciade-Kapelle für Kinder und Erwachsene. Kostenlos, Anmeldung bei der Abteilung Kunst, Geschichte und Archäologie der Stadt Martigues.

Italiano :

Visita con fiaccole alla cappella dell’Annonciade, per grandi e piccini. Gratuito, previa iscrizione presso il Dipartimento di Arte, Storia, Archeologia e Archivi della città di Martigues.

Espanol :

Visita con antorchas a la capilla de la Annonciade, para grandes y pequeños. Gratuito, inscripción en el Departamento de Arte, Historia y Arqueología de la ciudad de Martigues.

