Visite FAMILLE à l’AMI « La grande aventure de l’imprimerie » – Le Malesherbois 13 juillet 2025 15:00

Loiret

Visite FAMILLE à l’AMI « La grande aventure de l’imprimerie » 70 Avenue du General Patton Le Malesherbois Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 15:00:00

fin : 2025-07-18 16:00:00

Date(s) :

2025-07-13

2025-07-18

2025-07-20

2025-07-27

2025-08-01

2025-08-03

2025-08-10

2025-08-15

2025-08-17

2025-08-24

2025-08-29

2025-08-31

Une découverte du monde de l’imprimerie en famille…

L’ Atelier-musée de l’imprimerie, un musée vivant, actif et interactif, qui fait le bonheur des familles…

Pendant les vacances scolaires, les médiateurs de l’AMI vous proposent une visite guidée en famille pour découvrir la grande histoire de l’imprimerie… Machines en fonctionnement, petites démonstrations, anecdotes, grands récits mêlant histoire du livre, de la presse, des écritures, des arts graphiques… Pour découvrir une histoire essentielle et comprendre la place de l’imprimerie et de l’imprimé dans la société du XXIe siècle…

Un voyage dans le temps, de Gutenberg à la révolution numérique… qui ravira petits et grands ! 5 .

70 Avenue du General Patton

Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 22 67 reservations@a-mi.fr

English :

A family discovery of the world of printing…

German :

Eine Entdeckungsreise durch die Welt der Druckerei für die ganze Familie…

Italiano :

Una famiglia alla scoperta del mondo della stampa…

Espanol :

Un descubrimiento familiar del mundo de la imprenta…

