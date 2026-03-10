Visite famille Archi beau Abbaye de Graville Le Havre

Visite famille Archi beau

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-22

Visite guidée en famille autour de l’architecture romane et de l’architecture gothique.

Entre voûtes romanes et arcs gothiques, partez à la découverte de 1 000 ans d’histoire… Et apprenez en vous amusant. Visite adaptée aux familles avec des enfants dès 3 ans.

Durée 35 45min

Inscription obligatoire .

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00

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English : Visite famille Archi beau

L’événement Visite famille Archi beau Le Havre a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie