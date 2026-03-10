Visite famille Archi beau Abbaye de Graville Le Havre
Visite famille Archi beau Abbaye de Graville Le Havre mercredi 15 avril 2026.
Visite famille Archi beau
Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 15:30:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-22
Visite guidée en famille autour de l’architecture romane et de l’architecture gothique.
Entre voûtes romanes et arcs gothiques, partez à la découverte de 1 000 ans d’histoire… Et apprenez en vous amusant. Visite adaptée aux familles avec des enfants dès 3 ans.
Durée 35 45min
Inscription obligatoire .
Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00
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English : Visite famille Archi beau
L’événement Visite famille Archi beau Le Havre a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie