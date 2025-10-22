Visite famille au Cairn de Barnénez Plouezoc’h

Visite famille au Cairn de Barnénez Plouezoc’h mercredi 22 octobre 2025.

Visite famille au Cairn de Barnénez

Cairn de Barnénez Plouezoc’h Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-29

Découvrez le Cairn de Barnénez en famille, le temps d’une immersion dans la Préhistoire… Une visite pour apprendre en s’amusant !

Grands chasseurs, les Hommes préhistoriques utilisaient un grand nombre d’outils et d’armes pour partir à la chasse.

Accompagné d’un agent du Cairn, cette visite à destination des familles est aussi ouverte à tout public, elle consiste en une description de l’architecture mégalithique, du mode de vie des sociétés néolithiques et de leur pratiques funéraires, prolongée par un aspect plus ludique. Cette dernière approche est ponctuée de description de reproductions d’objets néolithiques (pointes de flèches, poteries, haches emmanchées, sagaies…).

Chaque mercredi à 14h30 pendant les vacances scolaires (toutes zones), sans supplément aux droits d’entrée. Durée 1 h30. Sur réservation au 02 98 67 24 73. .

Cairn de Barnénez Plouezoc’h 29252 Finistère Bretagne +33 2 98 67 24 73

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite famille au Cairn de Barnénez Plouezoc’h a été mis à jour le 2025-10-18 par OT BAIE DE MORLAIX