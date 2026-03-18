Visite famille de l’exposition La vie rétro en Playmobil, de 1930 à 1950 Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain Nantua

Visite famille de l’exposition La vie rétro en Playmobil, de 1930 à 1950

Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye Nantua Ain

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-07-30 15:45:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-10-22 2026-10-29

Les mercredis pendant les vacances d’été et d’automne, le musée propose un parcours ludique et animé pour découvrir la vie quotidienne des années 1930 à 1950 grâce à l’univers des Playmobil®.

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Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 75 07 50 musee.resistance@ain.fr

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English :

On Wednesdays during the summer and autumn vacations, the museum offers a fun, animated tour of everyday life from the 1930s to the 1950s through the world of Playmobil®.

L’événement Visite famille de l’exposition La vie rétro en Playmobil, de 1930 à 1950 Nantua a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Haut-Bugey