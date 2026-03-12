Visite famille Drôles de bêtes au château

19 Rue Balzac Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:15:00

fin : 2026-04-29 15:15:00

Date(s) :

2026-04-08

Dans le cadre des Rendez-vous famille des vacances de Pâques, venez suivre nos médiatrices pour une découverte ludique et originale du château d’Azay-le-Rideau.

Au château d’Azay-le-Rideau, il y a de drôles d’animaux !

De salle en salle, partez à la recherche de ces drôles de bêtes, terrifiantes ou amusantes qui se cachent dans les décors et les recoins du monument. Les petits curieux pourront notamment découvrir des chimères, des griffons ou encore des harpies et apprendre leurs histoires. .

19 Rue Balzac Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 04 chateau.azay-le-rideau@monuments-nationaux.fr

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English :

As part of the Easter vacation Family Rendezvous, come and join our mediators for a fun and original discovery of the Château d’Azay-le-Rideau.

L’événement Visite famille Drôles de bêtes au château Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT 37