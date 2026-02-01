Visite famille du Moulin des Tours à l’assaut du moulin Moulin des Tours Nérac

Visite famille du Moulin des Tours à l’assaut du moulin

Moulin des Tours 3 Rue du Moulin des Tours Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-17

Avis aux jeunes recrues et à leurs parents le plus grand moulin fortifié de France a besoin de vous !

Pendant les vacances de février, ne vous contentez pas de visiter l’histoire… vivez-la ! Rejoignez nos guides Axel et Pierre pour une mission spéciale au cœur de ce géant de pierre.

– Mardi 10 février à 15h

– Mardi 17 février à 15h

Plongez dans l’univers fascinant du Moyen Âge, là où le monde des chevaliers et princesses rencontre celui des meuniers. Le Moulin est tombé aux mains des Barbastais… L’Armée de Nérac doit tout faire pour le reprendre.

Informations pratiques

– Activité pour toute la famille, à partir de 5 ans.

– Accompagnement les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’au moins un adulte.

– Réservation obligatoire. .

Moulin des Tours 3 Rue du Moulin des Tours Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 09 37 contact@moulindestours.com

