Visite famille Du rire aux larmes Abbaye de Graville Le Havre

Visite famille Du rire aux larmes

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Arrêtons-nous un moment sur ce que nous regardons trop brièvement… Des attitudes bien moins figées qu’on ne le pense, des regards d’une infinie tendresse, parlons-en et imitons-les ! Visite adaptée aux familles avec des enfants dès 3 ans.

Durée 35-45min

Inscription obligatoire .

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00

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English : Visite famille Du rire aux larmes

L’événement Visite famille Du rire aux larmes Le Havre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie