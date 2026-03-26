Visite famille Du rire aux larmes Abbaye de Graville Le Havre
Visite famille Du rire aux larmes Abbaye de Graville Le Havre samedi 2 mai 2026.
Visite famille Du rire aux larmes
Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Arrêtons-nous un moment sur ce que nous regardons trop brièvement… Des attitudes bien moins figées qu’on ne le pense, des regards d’une infinie tendresse, parlons-en et imitons-les ! Visite adaptée aux familles avec des enfants dès 3 ans.
Durée 35-45min
Inscription obligatoire .
Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00
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English : Visite famille Du rire aux larmes
L’événement Visite famille Du rire aux larmes Le Havre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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