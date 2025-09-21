Visite famille « Hassan Massoudy : le chorégraphe des lettres » Musée Champollion – Les Écritures du Monde Figeac

Visite famille « Hassan Massoudy : le chorégraphe des lettres » Musée Champollion – Les Écritures du Monde Figeac dimanche 21 septembre 2025.

Réservation conseillée, places limitées. Gratuit.

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

En famille, découvrez l’artiste Hassan Massoudy

D’un mouvement à la fois libre et maîtrisé, Hassan Massoudy trace sur le papier des messages de paix, d’amour et de sagesse. Considéré comme l’un des grands maîtres calligraphes de notre époque, il a su perpétuer la tradition de la calligraphie arabe tout en développant une œuvre très personnelle, renouvelant profondément le genre.

À l’occasion d’une donation événement, le Musée Champollion – Les Écritures du Monde vous invite à une plongée dans l’univers d’Hassan Massoudy.

Musée Champollion – Les Écritures du Monde Place Champollion, 46100 Figeac, France

