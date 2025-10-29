Visite famille Hissez Ho ! Musée National de la Marine Brest

Visite famille Hissez Ho !

Musée National de la Marine Boulevard de la Marine Brest Finistère

Début : 2025-10-29 14:30:00
fin : 2025-10-29 16:00:00

2025-10-29

Formez un équipage et partez en quête d’un bateau. Lequel choisirez-vous ? Des jeux et anecdotes vous attendent, petits et grands, pour découvrir les navires au fil des siècles.

Informations pratiques
Cette visite affiche complet.
Durée 1h30
A partir de 4 ans (jusqu’à 10 ans)
Réservation auprès du Musée National de la Marine par mail ou téléphone.
A l’issue de la visite, l’accès à l’ensemble des salles du parcours permanent et à l’exposition temporaire est compris dans le prix.   .

Musée National de la Marine Boulevard de la Marine Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 37 75 51 

