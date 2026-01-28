Visite famille Hissez Ho ! Château de Brest Brest
Visite famille Hissez Ho !
Château de Brest Boulevard de la Marine Brest Finistère
Début : 2026-02-25 14:30:00
fin : 2026-02-25 16:00:00
2026-02-25
Formez un équipage et partez en quête d’un bateau. Lequel choisirez-vous ? Des jeux et anecdotes vous attendent, petits et grands, pour découvrir les navires au fil des siècles.
Informations pratiques
Durée 1h30
A partir de 4 ans (jusqu’à 10 ans)
Réservation auprès du Musée National de la Marine par mail ou téléphone.
A l’issue de la visite, l’accès à l’ensemble des salles du parcours permanent et à l’exposition temporaire est compris dans le prix. .
Château de Brest Boulevard de la Marine Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 37 75 51
