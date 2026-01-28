Visite famille Hissez Ho ! Château de Brest Brest

Visite famille Hissez Ho !

Château de Brest Boulevard de la Marine Brest Finistère

Formez un équipage et partez en quête d’un bateau. Lequel choisirez-vous ? Des jeux et anecdotes vous attendent, petits et grands, pour découvrir les navires au fil des siècles.

Informations pratiques

Durée 1h30

A partir de 4 ans (jusqu’à 10 ans)

Réservation auprès du Musée National de la Marine par mail ou téléphone.

A l’issue de la visite, l’accès à l’ensemble des salles du parcours permanent et à l’exposition temporaire est compris dans le prix. .

