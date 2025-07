Visite-famille « La chaussure, Matière(s) à explorer » rue Bistour Romans-sur-Isère

Visite-famille « La chaussure, Matière(s) à explorer » rue Bistour Romans-sur-Isère mercredi 16 juillet 2025 10:30:00.

Visite-famille « La chaussure, Matière(s) à explorer »

rue Bistour musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 4.5 – 4.5 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-16 10:30:00

fin : 2025-07-30 12:00:00

Date(s) :

2025-07-16 2025-07-30 2025-08-20

Après une présentation de l’évolution de la chaussure à travers les collections du musée, place à la créativité dans un atelier pour petits et grands où il sera question de personnaliser une silhouette de chaussure.

.

rue Bistour musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 81 sruinaud@ville-romans26.fr

English :

After a presentation on the evolution of footwear through the museum’s collections, it’s time to get creative in a workshop for young and old, where you can personalize a shoe silhouette.

German :

Nach einer Präsentation der Entwicklung des Schuhs anhand der Sammlungen des Museums wird es kreativ in einem Workshop für Groß und Klein, in dem es darum geht, eine Schuhsilhouette zu personalisieren.

Italiano :

Dopo una presentazione dell’evoluzione della calzatura attraverso le collezioni del museo, è il momento della creatività in un laboratorio per grandi e piccini, dove è possibile personalizzare la silhouette di una scarpa.

Espanol :

Tras una presentación de la evolución del calzado a través de las colecciones del museo, es hora de ponerse creativos en un taller para grandes y pequeños, donde se puede personalizar la silueta de un zapato.

L’événement Visite-famille « La chaussure, Matière(s) à explorer » Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-06-27 par Valence Romans Tourisme