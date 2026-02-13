Visite famille, La Manuf’Académie 18 – 26 février Musée La Manufacture Nord

6€ par participant, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T15:00:00+01:00 – 2026-02-18T16:30:00+01:00

Fin : 2026-02-26T15:00:00+01:00 – 2026-02-26T16:30:00+01:00

À l’appel de la cloche, et après avoir enfilé leur bleu de travail, enfants et parents se retrouvent apprentis dans une usine textile.

Leur guide/contremaître les invite à vivre l’aventure textile, relever des défis d’agilité et vivre des expériences sonores et olfactives inédites… Pour apprendre et s’amuser en famille !

Une visite conçue pour les familles avec enfants âgés de 6 à 13 ans.

Musée La Manufacture 29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France 0320209892 https://lamanufacture-roubaix.com/fr/ https://www.facebook.com/lamanufacture.roubaix;https://www.instagram.com/lamanuf/ [{« type »: « email », « value »: « contact@lamanufacture-roubaix.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320209892 »}]

Cette visite-famille pas comme les autres invite petits et grands à relever le défi textile ! visite famille

Visite Famille La Manuf’Académie, Musée La Manufacture, Roubaix