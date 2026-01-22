Visite famille La Porte Saint-Michel dans tous les sens !

Porte Saint-Michel Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 15:30:00

fin : 2026-03-08 16:15:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-15 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08

Utilisez vos 5 sens pour découvrir le monument emblématique de la cité médiévale en famille !

Visite conseillée à partir de 5 ans.

Tarif inclu dans le prix d’entrée du musée.

Pendant les vacances de Noël, le musée sera exceptionnellement fermé

– Les 24 et 31 décembre à 16h00 (visite que le matin)

– Les 25 décembre et 1er janvier toute la journée. .

Porte Saint-Michel Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 55 05 05 porte.saintmichel@ville-guerande.fr

L’événement Visite famille La Porte Saint-Michel dans tous les sens ! Guérande a été mis à jour le 2026-01-20 par ADT44