Visite famille « le château pierre par pierre » Musée-Château d’Annecy Annecy

Visite famille « le château pierre par pierre » Musée-Château d’Annecy Annecy samedi 20 septembre 2025.

Visite famille « le château pierre par pierre » 20 et 21 septembre Musée-Château d’Annecy Haute-Savoie

A partir de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

En vous appuyant sur le château d’Annecy, étudiez les pierres tels des archéologues du bâti, puis expérimentez des techniques de construction du Moyen Âge en réalisant le montage d’un arc brisé ou en plein cintre.

Avec Cécile Dengreville et Stéphanie Gerbeaud, médiatrices culturelles des Musées d’Annecy.

Musée-Château d’Annecy Place du château, 74000 Annecy, France Annecy 74000 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33485467670 https://musees.annecy.fr Le musée abrite d’importantes collections de géologie et de minéralogie des massifs savoyards, et des collections d’archéologie provenant des découvertes faites dans les zones lacustres. Collection de beaux-arts du XIXe : naissance d’une véritable école du paysage alpestre qui s’épanouit autour des ateliers genevois. La collection d’art contemporain s’articule depuis 1987 autour du verre et de la transparence. L’Observatoire Régional des Lacs Alpins est intégré dans la visite du musée, qui développe sur 700 m une synthèse de la recherche sur ce thème. « Le Palais de l’île », annexe d’exposition du musée abrite le centre d’Interprétation Urbain qui donne à comprendre la ville, son urbanisme et son évolution. C’est le point de départ des « Circuits découvertes » du territoire d’Annecy . Collection de cinéma d’animation avec des objets du pré-cinéma (lanterne magique…) et des éléments constitutifs du film d’animation contemporain en liaison avec le festival d’Annecy.

En vous appuyant sur le château d’Annecy, étudiez les pierres tels des archéologues du bâti, puis expérimentez des techniques de construction du Moyen Âge en réalisant le montage d’un arc brisé ou en…

Gilles Piel