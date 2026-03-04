Visite Famille, Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles, Saint-Jean-du-Gard

Visite Famille 22 et 29 avril Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles Gard

2 € en sus du droit d’entrée au musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:15:00+02:00

Fin : 2026-04-29T15:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:00:00+02:00

Rythmée par des animations et des défis qui ponctuent le parcours, c’est une expérience à la fois instructive et interactive qui vous est proposée, idéale pour partager un moment en famille.

Pour toute la famille (enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte)

Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles 5 rue de l’Industrie, 30270 Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie

Découvrez l’histoire du musée des vallées cévenoles et celle de l’ancienne filature de soie, Maison Rouge, à travers une visite animée par un guide.