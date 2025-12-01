Visite famille Mon beau menhir ! Route des Alignements Carnac

Visite famille Mon beau menhir !

Route des Alignements Maison des Mégalithes Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 14:30:00

fin : 2025-12-31 16:00:00

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-24 2025-12-29 2025-12-31

À 14h30 Profitez d’une visite en famille pour découvrir les Alignements, lieux chargés de questionnements archéologiques et de légendes et de croyances ayant tant attisé l’imaginaire des Bretons et la curiosité des archéologues. Comment et pourquoi les bâtisseurs ont-ils construit ces monuments mégalithiques ? d’où provient le granite ? Conseil À partir de 7 ans. Visite en extérieur ; prévoir des chaussures fermées et vêtements chauds. .

Route des Alignements Maison des Mégalithes Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 29 81

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite famille Mon beau menhir ! Carnac a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon