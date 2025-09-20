Visite famille « Pas si sage ! » Galerie des Beaux-Arts Bordeaux

Visite famille « Pas si sage ! » Samedi 20 septembre, 11h00 Galerie des Beaux-Arts Gironde

Gratuit.

De 11h à 12h : Visite famille « Pas si sage ! »

Certains jouent, d’autres font des bêtises ou posent sagement. Partez à la découverte de l’art du portrait enfantin et découvrez des enfants sages et moins sages, à la Galerie des Beaux-Arts.

Galerie des Beaux-Arts Place du Colonel-Raynal, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.musba-bordeaux.fr/fr La galerie accueille les expositions temporaires du musée des Beaux-Arts.

Sa boutique, ouverte pendant les expositions temporaires, propose la vente de livres et d’ouvrages édités par le musée, le Guide des collections, des catalogues, livres d’art, posters, affiches et cartes postales…

Le maire Adrien Marquet décida la construction de cette galerie. Elle fut réalisée par l’architecte D’Welles de 1936 à 1939. Occupée par les services du ravitaillement pendant la Seconde Guerre mondiale, elle retrouva sa vocation initiale en 1947. Sa façade est composée d’une porte monumentale surmontée des armes de la ville. Vous pourrez admirer à l’intérieur un très bel escalier dont la rampe du XVIIIe siècle fut offerte par la chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux.

