Visite famille Prends la pose ! Musée de Valence Valence

Visite famille Prends la pose !

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Dans le cadre de Hop Hop Hop ! Le musée en famille.

Partez à la découverte des personnages du musée, observez-les, mimez leurs gestes, dessinez des détails de leur tenue, et déguisez- vous pour donner vie aux œuvres !

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

English :

As part of Hop Hop Hop! The Museum as a Family.

Discover the museum’s characters, observe them, mime their gestures, draw details of their outfits, and dress up to bring the works to life!

German :

Im Rahmen von Hop Hop Hop! Das Museum in der Familie.

Entdecken Sie die Figuren des Museums, beobachten Sie sie, mimen Sie ihre Gesten, zeichnen Sie Details ihrer Kleidung und verkleiden Sie sich, um die Werke zum Leben zu erwecken!

Italiano :

Nell’ambito di Hop Hop Hop! Il museo in famiglia.

Scoprite i personaggi del museo, osservateli, mimate i loro gesti, disegnate i dettagli dei loro abiti e travestitevi per dare vita alle opere!

Espanol :

¡En el marco de Hop Hop Hop! El museo en familia.

Descubra los personajes del museo, obsérvelos, haga mímica de sus gestos, dibuje detalles de sus trajes y disfrácese para dar vida a las obras

