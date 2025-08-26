Visite Ferme Darrigade Ferme darrigade Soustons

Visite Ferme Darrigade

Ferme darrigade 36 Chemin de Rouchéou Soustons

2025-08-26

2025-08-26

2025-08-26

Depuis 5 générations, la Ferme Darrigade, cultive son attachement au terroir.

La Ferme s’oriente vers la production d’asperges, le maïs semence, le gavage de canards, et la culture de la cacahuète qui est une de ses originalités.

Visite et Dégustation sur inscription auprès de l’office de tourisme.

Nouveauté une chasse au trésor pour les enfants pour devenir Petit Fermier ! .

Ferme darrigade 36 Chemin de Rouchéou Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62

English : Visite Ferme Darrigade

For 5 generations, the Darrigade Farm has cultivated its attachment to the land.

The Farm is oriented towards the production of asparagus, corn seed, duck force-feeding, and the culture of the peanut which is one of its originalities.

Visit and tasting upon registration at the tourist office.

German : Visite Ferme Darrigade

Seit fünf Generationen pflegt die Ferme Darrigade ihre Verbundenheit mit der Region.

Der Hof konzentriert sich auf die Spargelproduktion, den Anbau von Saatmais, die Entenmast und den Anbau von Erdnüssen, der eine seiner Besonderheiten ist.

Besichtigung und Verkostung nach Anmeldung beim Fremdenverkehrsamt.

Italiano :

Da 5 generazioni, l’azienda agricola Darrigade coltiva il suo attaccamento alla terra.

L’azienda produce asparagi, mais da semina, anatre da latte e arachidi, una delle sue specialità.

Visita e degustazione su prenotazione presso l’ufficio turistico.

Espanol : Visite Ferme Darrigade

Desde hace 5 generaciones, la granja Darrigade cultiva su apego a la tierra.

La granja produce espárragos, maíz de siembra, patos alimentados a la fuerza y cacahuetes, que es una de sus especialidades.

Visita y degustación previa concertación con la oficina de turismo.

