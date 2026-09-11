Visite Ferme Moulié, dégustation et repas L’Estanquet Deu Guit – Ferme Moulié Brassempouy

Informations pratiques

Brassempouy

Visite Ferme Moulié, dégustation et repas

L’Estanquet Deu Guit – Ferme Moulié 250 chemin du Moulié Brassempouy Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 11:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Rendez-vous à partir de 11h à la ferme Moulié pour une visite de la ferme suivie d’une dégustation gratuite

Vous pourrez continuer la journée en vous restaurant à la ferme auberge au menu : 1 floc, terrine de foie gras l’armagnac, 1/2 magret rossini, glace aux pruneau armagnac, café et armagnac,

Rendez-vous à partir de 11h à la ferme Moulié pour une visite de la ferme suivie d’une dégustation gratuite

Vous pourrez continuer la journée en vous restaurant à la ferme auberge de l’Estanquet du Guit avec au menu : 1 floc, terrine de foie gras l’armagnac, 1/2 magret rossini, glace aux pruneau armagnac, café et armagnac. Verre de vin de chalosse.

Une belle journée gourmande autour de produits régionaux et de qualité, dans l’ambiance conviviale de la ferme.

Réservation conseillée. .

L’Estanquet Deu Guit – Ferme Moulié 250 chemin du Moulié Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 38 61 54 ferme-moulie@orange.fr

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English : Visite Ferme Moulié, dégustation et repas

Meet at Moulié Farm starting at 11 a.m. for a farm tour followed by a free tasting

You can continue the day with a meal at the farm inn. On the menu: 1 floc, foie gras terrine with Armagnac, 1/2 Rossini-style duck breast, Armagnac prune ice cream, coffee, and Armagnac,

L’événement Visite Ferme Moulié, dégustation et repas Brassempouy a été mis à jour le 2026-09-11 par Landes Chalosse