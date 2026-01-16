Visite ferme pédagogique et atelier nourrissage des animaux La Combe aux Ânes Lanvellec

Visite ferme pédagogique et atelier nourrissage des animaux

La Combe aux Ânes 1 Traou Deffen Lanvellec Côtes-d’Armor

La Combe aux Ânes est une ferme pédagogique et une âsinerie, qui vous propose de vivre une expérience inoubliable et immersive au contact de nombreux animaux et d’une tribu sympathique de 11 ânes et un fripon de poney Une sortie en famille, en groupe ou entre amis pour partager avec Florence et Philippe, leur passion au service des animaux. Ils vous proposeront de vivre avec eux, des ateliers pour le soin et le nourrissage de leurs animaux Près de deux heures d’une visite pas comme les autres .

– Donner les graines aux poules, dindons, oies, pintades, canards

– Ramasser les œufs

– Donner le bain aux oies

– Caresser les lapins et les nourrir

– Approcher les cochons, leurs deux compères inséparables

– Donner le foin aux chèvres,

– Découvrir leurs moutons d’Ouessant.

– Brosser les ânes

Bien d’autres surprises vous attendent dans ce coin de paradis pour profiter et découvrir une nature préservée et le respect des conditions de vie animale dans un cadre d’exception.

– Vêtements adéquats selon météo et Chaussures fermées obligatoires.

– Chiens non autorisés.

– Gratuit pour les bébés non marcheurs. .

La Combe aux Ânes 1 Traou Deffen Lanvellec 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 50 69 38 26

