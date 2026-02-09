Visite ferme spiruline et méthanisation Meurcourt

Visite ferme spiruline et méthanisation

GAEC des Moulins SPIRULINE Meurcourt Haute-Saône

Gratuit

Début : 2026-04-03 15:00:00

fin : 2026-06-19 16:30:00

2026-04-03 2026-05-29 2026-06-19 2026-07-10 2026-08-14 2026-09-25

Visiter l’exploitation agricole Metha bio située à Meurcourt, c’est l’occasion de découvrir le fonctionnement d’un méthaniseur qui produit entre autre de la chaleur qui est utilisée quelques mètres plus loin pour chauffer le bâtiment qui abrite la production de spiruline.

Présentation des bassins de culture, des installations de méthanisation qui fournit la chaleur, process de récolte et transformation, questions/réponses suive d’une dégustation des produits…

La ferme se situe à environ 15 min de trajet depuis Luxeuil.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme (au plus tard la veille du jour de la visite).

Durée 2h

Début de la visite à 15h. Plan d’accès disponible si besoin. .

GAEC des Moulins SPIRULINE Meurcourt 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

