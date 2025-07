Visite Festive accueil de loisirs Atleb ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais Coteaux-du-Blanzacais

Visite Festive accueil de loisirs Atleb ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais Coteaux-du-Blanzacais vendredi 22 août 2025.

Visite Festive accueil de loisirs Atleb

ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais 6 Route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-22 17:30:00

fin : 2025-08-22 22:00:00

Date(s) :

2025-08-22

L’ATLEB vous invite à découvrir ou redécouvrir l’accueil de loisirs lors d’une visite festive le vendredi 22 aout. Sur réservation !

.

ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais 6 Route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 10 95 enfance.jeunesse@atleb.fr

English : Visite Festive accueil de loisirs Atleb

The ATLEB invites you to discover or rediscover the leisure centre during a festive visit on Friday 22 August. Bookings required!

German : Visite Festive accueil de loisirs Atleb

ATLEB lädt Sie ein, den Freizeittreff bei einem festlichen Besuch am Freitag, den 22. August, zu entdecken oder wiederzuentdecken. Reservierung erforderlich!

Italiano : Visite Festive accueil de loisirs Atleb

L’ATLEB vi invita a scoprire o riscoprire il centro ricreativo durante una visita festiva venerdì 22 agosto. È necessaria la prenotazione!

Espanol : Visite Festive accueil de loisirs Atleb

La ATLEB le invita a descubrir o redescubrir el centro de ocio durante una visita festiva el viernes 22 de agosto. ¡Reserva obligatoria!

L’événement Visite Festive accueil de loisirs Atleb Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de tourisme du Sud Charente