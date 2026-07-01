AGENDA · Lay-Saint-Christophe
Visite festive, Eglise Saint-Christophe à Lay-Saint-Christophe, Lay-Saint-Christophe
dimanche 5 juillet 2026 · Eglise Saint-Christophe à Lay-Saint-Christophe · Lay-Saint-Christophe
Informations pratiques
Visite festive Dimanche 5 juillet, 19h00 Eglise Saint-Christophe à Lay-Saint-Christophe Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T19:00:00+02:00 – 2026-07-05T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T19:00:00+02:00 – 2026-07-05T21:00:00+02:00
Eglise Saint-Christophe à Lay-Saint-Christophe Lay-Saint-Christophe Lay-Saint-Christophe 54690 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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