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Visite festive, Eglise Saint-Christophe à Lay-Saint-Christophe, Lay-Saint-Christophe

dimanche 5 juillet 2026 · Eglise Saint-Christophe à Lay-Saint-Christophe · Lay-Saint-Christophe

Visite festive, Eglise Saint-Christophe à Lay-Saint-Christophe, Lay-Saint-Christophe

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Lieu
Eglise Saint-Christophe à Lay-Saint-Christophe
Adresse
Lay-Saint-Christophe
Ville
54690 Lay-Saint-Christophe
Département
Meurthe-et-Moselle

Visite festive Dimanche 5 juillet, 19h00 Eglise Saint-Christophe à Lay-Saint-Christophe Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T19:00:00+02:00 – 2026-07-05T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T19:00:00+02:00 – 2026-07-05T21:00:00+02:00

Eglise Saint-Christophe à Lay-Saint-Christophe Lay-Saint-Christophe Lay-Saint-Christophe 54690 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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