Visite flash « 30 minutes au pied du beffroi » Samedi 20 septembre, 10h00 Office de Tourisme des 7 Vallées Pas-de-Calais

Réservation recommandée auprès de l’Office de Tourisme. 25 participants maximum.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Cette année, le beffroi célèbre un double anniversaire. Il y a 150 ans, la construction de cette troisième tour communale débutait, habillant de nouveau un hôtel de ville à nu pendant un siècle. Plus récemment, il y a 20 ans, cette même tour est entrée dans le cercle très fermé des bâtiments inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Venez célébrer avec nous ce monument emblématique de la ville, témoin de 150 ans de la vie hesdinoise.

Office de Tourisme des 7 Vallées place d'Armes Hesdin Hesdin 62140 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Rejoignez-nous pour « 30 minutes au pied du beffroi » et apprenez-en plus sur ce monument emblématique qui domine la ville.

