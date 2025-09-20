Visite flash 30min « Les secrets de la maison Picassiette » Maison Picassiette Chartres

Tarif unique – 5€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

En compagnie d’une gardienne de l’esprit du lieu, vous découvrez les secrets cachés dans les mosaïques de Raymond Isidore, dit Picassiette.

Vous aurez le privilège d’entrer à l’intérieur de la maison de Raymond et de décrypter les messages de la chapelle bleue.

Son histoire, son esprit, sa croyance personnelle… pendant 30 minutes nous vous transmettrons ce qui n’est visible qu’avec le cœur.

Pensez à mettre des fleurs dans votre intérieur. A bientôt. Les gardiennes

Maison Picassiette 22 Rue du Repos, 28000 Chartres, France Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237341078 https://www.maison-picassiette-chartres.com [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.chartres-tourisme.com/visites-guidees »}] Raymond Isidore (1900-1964) , travailleur dans une fonderie puis fossoyeur municipal, achète le terrain à la fin des années 1920. De 1928 jusqu’aux années 1960, il construit et décore sa maison et son jardin, utilisant des débris de vaisselle et des fragments de porcelaine, de faïence et de verre. L’ensemble – maison d’habitation, chapelle, logement d’été, jardin d’hiver, trône bleu et statues – crée un monde imaginaire avec une iconographie naïve mélangeant différentes cathédrales de France, la Vierge, le Christ, la Tour Eiffel et diverses statues phalliques. Cet ensemble a été acquis par la Ville de Chartres en 1981 et transformé en musée.

©CiletteRolPhotographie et ©RoberDoisneau