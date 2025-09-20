Visite flash à la Chapelle des Carmélites Chapelle des Carmélites Toulouse

Gratuit. Sans réservation. A partir de 8 ans. Durée : 30 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:45:00 – 2025-09-21T17:15:00

⛪ Chapelle des Carmélites – Visite guidée courte

Une immersion courte mais intense dans l’univers artistique et spirituel de la Chapelle des Carmélites.

En 30 minutes, découvrez l’essentiel de ce joyau baroque toulousain, entre fresques sublimes, architecture harmonieuse et histoire religieuse.

Chapelle des Carmélites 1 Rue de Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0534449205 https://www.toulouse-tourisme.com/activite/chapelle-des-carmelites La chapelle du séminaire a été construite dans la première moitié du XVIIe siècle pour les Carmélites. La première pierre a été posée en 1622. L’édifice de plan rectangulaire présente un sanctuaire de deux pans coupés. Autrefois, deux arcades mettaient l’église en communication avec le chœur des religieuses, une chapelle dédiée à Saint-Joseph et la sacristie. L’arcade ouverte sur le chœur était munie d’une double grille et d’un rideau, selon la règle du Carmel. Ces deux arcades ont été supprimées. Le chœur des religieuses a été transformé en sacristie, et la chapelle Saint-Joseph a été démolie. Les deux petites portes latérales ont été ouvertes au XIXe siècle. A l’extérieur, la façade du pignon sud est décorée d’assises alternées de briques et de pierres. Le centre de cette façade est occupé par une niche surmontée d’un petit fronton arrondi, avec acrotères. La partie supérieure de la façade est couronnée par un fronton triangulaire. Une rose avait été installée entre les deux frontons, puis fermée au XVIIIe siècle lorsque a été peint l’apothéose de Sainte-Thérèse. La voûte en bois est inspirée de la Renaissance. Les murs sont revêtus de boiseries. Les peintures des voûtes ont été réalisées de 1747 à 1751 par Despax. Métro ou Tram : Capitole ou Jeanne d’Arc

Journées européennes du patrimoine 2025

© Rémi Bénali